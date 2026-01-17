Маткапитал на первого ребенка с 1 февраля вырастет до 729 тысяч рублей

Материнский капитал на первого ребенка с 1 февраля увеличится в России до 729 тысяч рублей. Это больше предыдущих показателей на 5,6%.

При рождении второго ребенка семья, уже оформившая сертификат на первенца, дополнительно получит 234 тысяч рублей. Если же материнский капитал ранее не оформлялся на первого ребенка, то его размер на второго ребенка составит 963 тысячи рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

