15 января, 06:30

Политика

В Госдуме обеспокоены возможным влиянием благополучной молодежи на экономику

В Госдуме обеспокоены возможным влиянием благополучной молодежи на экономику

Российский паспорт занял 46 место в рейтинге безвизового доступа

В РСТ заявили, что приостановка США иммиграционных виз не затронет туристов из России

В России за брошенную в подъезде елку можно получить штраф 5 тыс рублей

Российская армия продвигается в районе города Орехов в Запорожской области

В начала СВО уничтожены 670 самолетов и 283 вертолета ВСУ

Дональд Трамп призвал протестующих в Иране захватывать госучреждения

В Госдуме предложили заменить классных руководителей наставниками с особыми функциями

"Индекс пиццы" Пентагона вырос на 1 000%

Трамп ввел пошлины 25% для торговых партнеров Ирана

В Госдуме выразили обеспокоенность, что материальное благополучие семей может негативно повлиять на российскую экономику. По мнению некоторых депутатов, современная молодежь из обеспеченных семей, растущая "на всем готовом", не стремится работать или учиться, что в будущем может привести к резкому сокращению рабочих рук.

Экономический обозреватель Константин Цыганков прокомментировал эти опасения. Он отметил, что речь идет скорее об общемировой тенденции, а не исключительно о российской экономике. Действительно, часть молодежи придерживается концепции отказа зарабатывать или получать образование, имея все необходимое.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

