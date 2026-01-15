В Госдуме обеспокоены возможным влиянием благополучной молодежи на экономику

В Госдуме выразили обеспокоенность, что материальное благополучие семей может негативно повлиять на российскую экономику. По мнению некоторых депутатов, современная молодежь из обеспеченных семей, растущая "на всем готовом", не стремится работать или учиться, что в будущем может привести к резкому сокращению рабочих рук.

Экономический обозреватель Константин Цыганков прокомментировал эти опасения. Он отметил, что речь идет скорее об общемировой тенденции, а не исключительно о российской экономике. Действительно, часть молодежи придерживается концепции отказа зарабатывать или получать образование, имея все необходимое.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.