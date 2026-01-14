Форма поиска по сайту

14 января, 07:15

Туризм

Посольство РФ в Таиланде рекомендовало туристам оформлять страховку с высоким покрытием

Посольство России в Таиланде распространило срочное обращение к российским туристам. Им настоятельно рекомендуют оформлять перед поездкой медицинскую страховку с покрытием не менее 100 тысяч долларов США. Это необходимо для оперативного получения медицинской помощи, оплаты лечения или экстренной эвакуации.

Лучше оформлять полис на весь срок пребывания, отдельно уточнять покрытие активных видов отдыха и всегда иметь при себе контакты страховой компании. Предупреждение выпущено после нескольких инцидентов с российскими гражданами, включая недавнюю аварию скоростного катера возле островов Пхи-Пхи.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

туризмвидеоЕгор БедуляПолина Брабец

