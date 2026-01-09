Новые правила выезда за границу начнут действовать в России с 20 января. Всем несовершеннолетним детям теперь потребуется загранпаспорт, сообщили в миграционной службе МВД России. Пересечь границу по свидетельству о рождении будет нельзя.

В МВД отметили, что дети старше 14 лет и совершеннолетние россияне смогут выехать по внутреннему паспорту в Абхазию, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Южную Осетию.

