Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 января, 13:30

Туризм

Москва готовится побить рекорд по количеству туристов на новогодние праздники

Москва готовится побить рекорд по количеству туристов на новогодние праздники

Города Подмосковья стали популярными среди туристов в новогодние праздники

Москва стала самым популярным направлением для зимнего отдыха в России

На курорте "Роза Хутор" в Сочи выпало 70 см снега в ночь на 29 декабря

С 20 января изменятся правила въезда и выезда из России для детей

Рекордный поток туристов в Москве ожидается по итогам 2025 года

У иностранцев вырос спрос на отели в России на праздничные каникулы

С 20 января детям при путешествии за границу будет нужен загранпаспорт

Более 20 горнолыжных курортов заработали в Москве и области

Москвичи стали чаще путешествовать в одиночку

Москва рассчитывает побить рекорд по количеству туристов в новогодние праздники. Столица сохраняет лидерство по числу бронирований среди всех внутренних направлений России, а средняя длительность пребывания гостей в городе составляет около шести дней.

Как сообщила начальник управления туризма Москвы Инесса Григ, за первое полугодие 2025 года столицу посетили 12,5 миллиона гостей, из них около 90% – жители российских регионов. Среди иностранных туристов лидируют граждане Китая, Индии, Вьетнама, Турции и стран Ближнего Востока.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
туризмгородвидеоСтанислав КуликРустам Шафиуллин

Как вернуть праздничное настроение после встречи Нового года?

Эксперты советуют выписать на бумагу все позитивное, что произошло в прошлом году

Отвлечься от грустных мыслей поможет планирование каникул

Читать
закрыть

Какие проблемы со зрением могут возникнуть в зимнее время?

Сухость, жжение, покраснение, слезотечение и утомляемость глаз к вечеру чаще возникают зимой

Зимой чаще приходится испытывать зрительное перенапряжение из-за короткого светового дня

Читать
закрыть

С чего начать тренировки в новом году?

Стоит походить на разные групповые уроки или взять первичный инструктаж

Групповые уроки должны быть для новичков, так как там дают нагрузку дозированно

Читать
закрыть

Какие спортивные события станут главными в 2026 году?

Значимым событием начала 2026 года станут Зимние Олимпийские игры

В Белом доме 14 июня состоится турнир UFC

Читать
закрыть

Что ждет каждый знак зодиака в 2026 году?

Представители некоторых знаков смогут достичь любых целей

Кому-то удастся выйти на совершенно новый уровень в финансовом плане

Читать
закрыть

Куда съездить в новогодние праздники недалеко от Москвы?

В зимней Туле можно зайти в музей самоваров и купить пряники

На Валдай едут отдыхать от города и шума

Читать
закрыть

От каких новогодних традиций лучше отказаться?

Не стоит затевать генеральную уборку 31 декабря

В канун Нового года лучше отказаться от похода в баню

Читать
закрыть

Как встретить Новый год в одиночестве без стресса?

Стоит заранее составить план действий на весь день

За несколько часов до боя курантов полезно написать самому себе письмо благодарности

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика