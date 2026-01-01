Москва готовится побить рекорд по количеству туристов на новогодние праздники

Москва рассчитывает побить рекорд по количеству туристов в новогодние праздники. Столица сохраняет лидерство по числу бронирований среди всех внутренних направлений России, а средняя длительность пребывания гостей в городе составляет около шести дней.

Как сообщила начальник управления туризма Москвы Инесса Григ, за первое полугодие 2025 года столицу посетили 12,5 миллиона гостей, из них около 90% – жители российских регионов. Среди иностранных туристов лидируют граждане Китая, Индии, Вьетнама, Турции и стран Ближнего Востока.

