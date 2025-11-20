Форма поиска по сайту

20 ноября, 14:30

Происшествия

Застрявшие во Вьетнаме москвичи рассказали о проблемах с эвакуацией из зоны наводнения

Более 40 человек пострадали при столкновении двух поездов в Чехии

Москвичей, застрявших в автобусе из-за наводнения во Вьетнаме, эвакуировали с моста

Жители Пирогова потребовали привлечь к ответственности хозяйку напавшего на собаку терьера

Московские туристы застряли посреди наводнения во Вьетнаме

Три массовые аварии произошли на 63-м км внешней стороны МКАД

В Приморском крае произошли массовые ДТП

Футболист Кокорин чуть не сбил пешеходов на улице Куусинена в Москве

Новости регионов: движение поездов остановилось в Свердловской области из-за пожара

Московские туристы, заблокированные во Вьетнаме из-за наводнения, сообщили подробности ситуации. Несмотря на эвакуацию с затопленного моста, люди продолжают находиться в автобусе, поскольку дороги к курортному городу Нячанг разрушены.

Ремонт моста займет не менее двух дней, а турагент, организовавший поездку, не выходит на связь. По словам туристов, у них заканчиваются продукты и питьевая вода, а телефоны разряжаются. Генконсульство России в Дананге подтвердило, что получило информацию о группе и передало ее вьетнамским службам.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

происшествияза рубежомвидеоНаталия ШкодаРоман Карлов

