"Московский патруль": столичное турагентство оставило клиентов без отпуска и денег

Одна из столичных турфирм продавала клиентам путевки за границу. Однако ни одного из них в путешествие так и не отправила.

Выяснилось, что фирма, помимо того что не выполняла свои обязательства, еще и регулярно меняла названия и переставала выходить на связь после получения предоплаты. В результате пострадавшие, которых набралось порядка 60 человек, подали на нее в суд.

Есть ли теперь у обманутых клиентов шанс вернуть свои деньги? И как выбрать добросовестного турагента, чтобы не остаться без отпуска? Об этом – в программе "Московский патруль".