Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

На катке в "Лужниках" продолжаются мастер-классы знаменитых фигуристов, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Например, 11 января мастер-класс проведет Олимпийская чемпионка, серебряный призер Олимпийских игр в командном турнире, чемпионка мира и Европы Алина Загитова. Побывать на уроке смогут более 500 участников, кроме того, для зрителей будет организована онлайн-трансляция занятия на экране возле катка.

С декабря 2025 года по февраль 2026 года в столице проходят мастер-классы знаменитых фигуристов. Открытые занятия организованы в рамках проекта "Зима в Москве" при поддержке столичного департамента спорта.

Формат позволяет ведущим спортсменам и чемпионам делиться опытом и профессиональными секретами, а занятия сочетают в себе демонстрацию мастерства, практические упражнения и творческое взаимодействие с участниками. Они помогают развить уверенность на льду, технику катания и артистизм.

Программу тренировок продолжат серебряный призер чемпионата России Дарья Садкова, серебряный призер чемпионата России, бронзовый призер чемпионата России по прыжкам Алиса Двоеглазова и многие другие.

Участие в мастер-классах бесплатное, по предварительной регистрации. Те, кто решил поучаствовать, могут встретиться со спортсменами на автограф– и фотосессиях, а также получить в подарок сувениры.

Ранее сообщалось, что горожан и туристов ждут более 30 зимних интерактивных маршрутов по Москве. Они собраны в разделе в приложении "Яндекс.Карты". Чтобы принять участие, необходимо авторизоваться в мобильном приложении, открыть в профиле раздел "Зима в Москве" и начать выполнение заданий. Во время прогулки нужно оставлять фотоотзывы на посещенные места.

