07 января, 14:15

Сочи стал лидером по бронированиям в новогодние праздники

Московский экскурсовод отметила огромный поток туристов на украшенных улицах

Новости мира: спецпосланник США и зять Дональда Трампа прилетели в Париж

Турагент обманула москвичей на 100 миллионов рублей и инсценировала свою смерть

Центр Москвы стал местом притяжения туристов в новогодние праздники

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 5 января

Коломна стала одной из главных точек притяжения для туристов

Туристы могут посетить мероприятия проекта "Зима в Москве"

Тысячи туристов направились в центр Москвы, чтобы посмотреть на украшенные улицы

Россиянам рассказали, как туристов обманывают в разных странах

Сочи стал лидером по числу бронирований в новогодние праздники. Туристы, в том числе москвичи, делятся в соцсетях впечатлениями о гигантских очередях на подъемники, переполненных трассах, кафе и ресторанах, а также многокилометровых пробках на дорогах к курортам.

Ситуацию усугубила аномально теплая погода, из-за которой сезон начался позже, и недавние мощные снегопады. Спрос привел к резкому росту цен: стоимость проживания увеличилась в 2,5 раза, ски-пассы подорожали на 30–40%, а билеты на прямые рейсы почти распроданы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

туризмрегионывидеоМаксим ШаманинМария Панкратова

