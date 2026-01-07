Сочи стал лидером по бронированиям в новогодние праздники

Сочи стал лидером по числу бронирований в новогодние праздники. Туристы, в том числе москвичи, делятся в соцсетях впечатлениями о гигантских очередях на подъемники, переполненных трассах, кафе и ресторанах, а также многокилометровых пробках на дорогах к курортам.

Ситуацию усугубила аномально теплая погода, из-за которой сезон начался позже, и недавние мощные снегопады. Спрос привел к резкому росту цен: стоимость проживания увеличилась в 2,5 раза, ски-пассы подорожали на 30–40%, а билеты на прямые рейсы почти распроданы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.