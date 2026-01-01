Города Подмосковья стали популярными среди туристов в новогодние праздники

Города Подмосковья становятся все более популярными у туристов, особенно в период новогодних праздников. Гостей привлекают не только музеи, но и благоустроенные набережные, парки и скверы.

Многие жители столицы предпочитают встретить Новый год, сменив обстановку и выбрав для отдыха один из подмосковных городов. Среди самых популярных направлений у туристов – Коломна, Сергиев Посад, Зарайск, Серпухов и Истра.

