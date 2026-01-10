Форма поиска по сайту

10 января, 21:30

Туризм

В маршрут "Золотого кольца" добавят 49 населенных пунктов

Очереди образовались на горнолыжных трассах в Сочи

Турагент обманула москвичей на 100 млн рублей и неожиданно скончалась

Россия может ввести безвизовый режим с четырьмя странами Африки

Новые правила выезда за границу начнут действовать в России с 20 января

В Сочи открылась самая масштабная зона для горнолыжного катания

Первая группа россиян успешно покинула Йемен

Никольская улица в Москве оказалась самой популярной среди туристов

Сочи стал лидером по бронированиям в новогодние праздники

Московский экскурсовод отметила огромный поток туристов на украшенных улицах

В маршрут "Золотого кольца" добавят 49 населенных пунктов. Впервые в него войдут города и села Нижегородской и Тверской областей.

Частью "Золотого кольца" станут уже известные и популярные локации, например, Мышкин, Рыбинск и Александров. Однако в списке появится и много новых мест. В правительстве планируют, что эта мера дополнительно будет способствовать повышению туристической привлекательности регионов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

туризм

