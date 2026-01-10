В маршрут "Золотого кольца" добавят 49 населенных пунктов. Впервые в него войдут города и села Нижегородской и Тверской областей.

Частью "Золотого кольца" станут уже известные и популярные локации, например, Мышкин, Рыбинск и Александров. Однако в списке появится и много новых мест. В правительстве планируют, что эта мера дополнительно будет способствовать повышению туристической привлекательности регионов.

