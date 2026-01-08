Посетители горнолыжного курорта "Сорочаны" поделились впечатлениями о катании

В нескольких километрах от столицы, в подмосковном комплексе "Сорочаны", для любителей экстремальных видов спорта работают трассы разной сложности. Посетители отмечают хорошую погоду и условия для катания.

Как сообщил генеральный директор курорта Максим Отчерцов, инфраструктура включает теплые раздевалки, камеры хранения, столовую, пункт проката и медпункт. Для детей работает игровая комната и аттракционы. В Москве также продолжают работу городские горнолыжные комплексы.

