Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 января, 15:15

Спорт

Посетители горнолыжного курорта "Сорочаны" поделились впечатлениями о катании

Посетители горнолыжного курорта "Сорочаны" поделились впечатлениями о катании

Жители и гости столицы могут посетить горнолыжные комплексы в Подмосковье

Москвичи могут покататься в горнолыжном комплексе "Сорочаны"

В нескольких километрах от Москвы открыт горнолыжный комплекс "Сорочаны"

Москвичам рассказали о сдаче спортивной программы ГТО

Абонементы в фитнес-клубы могут подорожать в полтора раза в 2026 году

МОК запретил использование флага России на Олимпиаде 2026 года

В столице открыли десятки бесплатных площадок для игры в керлинг

ЦСКА обыграл минское "Динамо" в матче Чемпионата КХЛ со счетом 4:2

Занятия зумбой доступны во многих фитнес-клубах Москвы

В нескольких километрах от столицы, в подмосковном комплексе "Сорочаны", для любителей экстремальных видов спорта работают трассы разной сложности. Посетители отмечают хорошую погоду и условия для катания.

Как сообщил генеральный директор курорта Максим Отчерцов, инфраструктура включает теплые раздевалки, камеры хранения, столовую, пункт проката и медпункт. Для детей работает игровая комната и аттракционы. В Москве также продолжают работу городские горнолыжные комплексы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
спортвидеоМаксим ШаманинЕлена Любимова

Почему соевое мясо нельзя употреблять без ограничений?

В соевых бобах много растительных аналогов гормонов

Они влияют на работу щитовидной железы и на репродуктивную функцию

Читать
закрыть

Какие напитки согреют зимой?

Один из самых популярных напитков – безалкогольный глинтвейн

Другой вариант – какао с яйцом

Читать
закрыть

Как православные верующие отмечают Рождество Христово?

С 28 ноября начинается строгий 40-дневный пост

Завершается пост 6 января, в этот день верующие встречают сочельник

Читать
закрыть

Как сейчас живет Адриано Челентано?

В свои 88 итальянский певец и актер Адриано Челентано редко появляется на публике

Музыкант живет с семьей в особняке, расположенном неподалеку от озера Комо

Читать
закрыть

Почему необходимо укреплять эмоциональный иммунитет?

Эмоциональный иммунитет снижается под воздействием стресса, это отражается на физическом самочувствии

Укрепить эмоциональный иммунитет поможет гигиена психики

Читать
закрыть

Чем грозит отказ от головного убора зимой?

Отказ от шапки в мороз может привести к выпадению волос

Также может возникнуть ринит, синусит и гайморит

Читать
закрыть

Чем могут быть полезны имбирные пряники?

Имбирь улучшает пищеварение, снижает легкое воспаление, мягко согревает и бодрит

Однако важно умеренное употребление выпечки

Читать
закрыть

Как не утонуть в соцсетях во время новогодних каникул?

Важно установить лимит на использование смартфона

Отключиться от социальных сетей помогут практики и ручное творчество

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика