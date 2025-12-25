Фигуристка Валиева получила право выступать на официальных соревнованиях

Российская фигуристка Камила Валиева получила право выступать на официальных соревнованиях в связи с истечением ее четырехлетней дисквалификации. Срок запрета закончился 25 декабря. Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал выигравшую в составе сборной России Олимпиаду в Пекине в командных соревнованиях Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

Бывшего футболиста столичного ЦСКА, нападающего сборной Мали Секу Койта признали автором лучшего гола Кубка России. Он получил этот титул за эффектное взятие ворот московского "Динамо" в первом полуфинальном матче РПЛ. Тогда малиец принял мяч, следующим касанием обработал его и пробил точно под перекладину.

