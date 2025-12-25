Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 декабря, 08:00

Спорт

Фигуристка Валиева получила право выступать на официальных соревнованиях

Фигуристка Валиева получила право выступать на официальных соревнованиях

Сергей Собянин принял решение о поощрении победителей Сурдлимпийских игр

Эксперт рассказал, с какого возраста можно отдавать ребенка в баскетбольную секцию

Москвичи могут записать своих детей на тренировки по боевым видам спорта

Бесплатные тренировки по катанию на коньках проведут в Москве во дворах

Юные фехтовальщики из России смогут выступать на соревнованиях с флагом и гимном

Российских юниоров допустили до турниров по фехтованию с флагом и гимном

Фигурное катание стало одним из самых популярных видов спорта в России

Москвичам рассказали об особенностях баскетбола в формате 3х3

Московский "Спартак" обыграл "Шанхайских драконов" в матче КХЛ

Российская фигуристка Камила Валиева получила право выступать на официальных соревнованиях в связи с истечением ее четырехлетней дисквалификации. Срок запрета закончился 25 декабря. Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал выигравшую в составе сборной России Олимпиаду в Пекине в командных соревнованиях Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

Бывшего футболиста столичного ЦСКА, нападающего сборной Мали Секу Койта признали автором лучшего гола Кубка России. Он получил этот титул за эффектное взятие ворот московского "Динамо" в первом полуфинальном матче РПЛ. Тогда малиец принял мяч, следующим касанием обработал его и пробил точно под перекладину.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
спортвидеоДарья ЕрмаковаДмитрий Найда

Как выбрать подарок для ребенка на Новый год?

Беспроигрышным вариантом станут развивающие игры, наборы для творчества, книги и головоломки

Стоит избегать большого количества наборов со сладостями, безделушек, сувениров и мелких вещиц

Читать
закрыть

Почему женщин привлекают "ботаники"?

Женщин завораживает не вид "ботаника", а то, что к нему "прилагается" – образование и интеллект

Эксперты уверены: это лишь временный тренд

Читать
закрыть

Как сформировать инвестиционный портфель на 2026 год?

Наиболее близким к вкладам инструментом остаются облигации

Безрисковыми вариантами можно считать покупку золота или сберегательные сертификаты

Читать
закрыть

Какая погода будет в Москве в новогодние праздники?

В ближайшие дни осадки продолжатся

К Новому году в столичном регионе установится морозная погода

Читать
закрыть

Что станет с сервисами Google в России?

В Госдуме намекнули на возможную блокировку сервисов Google в РФ

Однако эксперты уверены: у государства нет задачи все заблокировать и усложнить жизнь граждан

Читать
закрыть

Чем опасен непрофессиональный подход к грумингу?

Для животного ситуация неизбежно сопряжена с психологической травмой

Острые инструменты могут оставить глубокие порезы

Читать
закрыть

Чем обернется отмена моратория на штрафы застройщикам?

Отмена моратория означает завершение периода "тепличных условий" для девелоперов

Это может привести к росту цен на новостройки

Читать
закрыть

Какие туристические направления могут открыться для россиян в 2026 году?

В следующем году может появиться прямое авиасообщение с Малайзией

Ожидается, что для россиян станут безвизовыми государства африканского континента и Южная Америка

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика