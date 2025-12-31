Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

31 декабря 2025, 10:00

Спорт

Александр Радулов стал третьим игроком в истории КХЛ с 500 голевыми передачами

Александр Радулов стал третьим игроком в истории КХЛ с 500 голевыми передачами

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 30 декабря

"Новости дня": горнолыжный сезон начался на Воробьевых горах

"Новости дня": новый конноспортивный манеж открыли на ВДНХ

Спортивные мероприятия высокого уровня смогут проводить в новом крытом манеже на ВДНХ

Сергей Собянин открыл крытый конноспортивный манеж на ВДНХ

Олимпийская чемпионка Макарова рассказала, в каком возрасте стоит начинать играть в теннис

Комплекс "Воробьевы горы" открыл новый сезон

Футболист Рональд Араухо вернулся на поле после затяжного перерыва

Больше 4 тысяч российских атлетов были допущены к международным соревнованиям в 2025 году

Нападающий московского "Локомотива" Александр Радулов вошел в историю Континентальной хоккейной лиги. Он стал третьим игроком, сделавшим 500 результативных передач. Рекордную передачу он оформил в матче регулярного чемпионата против нижегородского "Торпедо".

На чемпионате мира по шахматному блицу норвежцу Магнусу Карлсену присудили техническое поражение в партии против Айка Мартиросяна. Причиной стало нарушение: во время игры Карлсен непреднамеренно сбил несколько фигур с доски и, не восстановив их, нажал на часы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
спортвидеоЕгор Бедуля

С чего начать тренировки в новом году?

Стоит походить на разные групповые уроки или взять первичный инструктаж

Групповые уроки должны быть для новичков, так как там дают нагрузку дозированно

Читать
закрыть

Какие спортивные события станут главными в 2026 году?

Значимым событием начала 2026 года станут Зимние Олимпийские игры

В Белом доме 14 июня состоится турнир UFC

Читать
закрыть

Что ждет каждый знак зодиака в 2026 году?

Представители некоторых знаков смогут достичь любых целей

Кому-то удастся выйти на совершенно новый уровень в финансовом плане

Читать
закрыть

Куда съездить в новогодние праздники недалеко от Москвы?

В зимней Туле можно зайти в музей самоваров и купить пряники

На Валдай едут отдыхать от города и шума

Читать
закрыть

От каких новогодних традиций лучше отказаться?

Не стоит затевать генеральную уборку 31 декабря

В канун Нового года лучше отказаться от похода в баню

Читать
закрыть

Как встретить Новый год в одиночестве без стресса?

Стоит заранее составить план действий на весь день

За несколько часов до боя курантов полезно написать самому себе письмо благодарности

Читать
закрыть

Главные научные достижения-2025

Астрономам удалось обнаружить 128 новых, неизвестных ранее спутников Сатурна

Вакцина против рака показала многообещающие результаты в клинических испытаниях на людях

Читать
закрыть

Как введение рейтинга автошкол скажется на качестве их работы?

Новые критерии помогут выявить автошколы, которые предоставляют свои услуги хуже остальных

Эксперты уверены: внедрение критериев повлияет на цены обучения

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика