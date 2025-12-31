Александр Радулов стал третьим игроком в истории КХЛ с 500 голевыми передачами

Нападающий московского "Локомотива" Александр Радулов вошел в историю Континентальной хоккейной лиги. Он стал третьим игроком, сделавшим 500 результативных передач. Рекордную передачу он оформил в матче регулярного чемпионата против нижегородского "Торпедо".

На чемпионате мира по шахматному блицу норвежцу Магнусу Карлсену присудили техническое поражение в партии против Айка Мартиросяна. Причиной стало нарушение: во время игры Карлсен непреднамеренно сбил несколько фигур с доски и, не восстановив их, нажал на часы.

