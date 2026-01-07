Форма поиска по сайту

07 января, 11:30

Спорт

В столице открыли десятки бесплатных площадок для игры в керлинг

В столице открыли десятки бесплатных площадок для игры в керлинг

ЦСКА обыграл минское "Динамо" в матче Чемпионата КХЛ со счетом 4:2

Занятия зумбой доступны во многих фитнес-клубах Москвы

Александр Овечкин забросил две шайбы и обновил снайперский рекорд НХЛ

Более 700 километров лыжных трасс открыто в Москве

Собянин рассказал о лыжных трассах Москвы

Москвичам рассказали об акробатическом рок-н-ролле

Экс-тренер кипрского ФК "Пафос" Хуан Карлос Карседо возглавит московский "Спартак"

Горнолыжные курорты Подмосковья ждут гостей на рождественские выходные

Александру Овечкину разбили лицо и сломали зуб во время матча

В Москве набирает популярность керлинг – олимпийский вид спорта, для которого в городе открыли десятки бесплатных площадок. Игра, зародившаяся в Шотландии, привлекает как семьи, так и компании друзей.

На площадках работают инструкторы, которые объясняют правила. Игра помогает согреться в морозы и требует активных движений. Записаться на сеанс можно через сайт Федерации керлинга России или прийти в порядке живой очереди в промо-режим.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

