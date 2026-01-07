В столице открыли десятки бесплатных площадок для игры в керлинг

В Москве набирает популярность керлинг – олимпийский вид спорта, для которого в городе открыли десятки бесплатных площадок. Игра, зародившаяся в Шотландии, привлекает как семьи, так и компании друзей.

На площадках работают инструкторы, которые объясняют правила. Игра помогает согреться в морозы и требует активных движений. Записаться на сеанс можно через сайт Федерации керлинга России или прийти в порядке живой очереди в промо-режим.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.