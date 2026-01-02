02 января, 13:30Спорт
Москвичи могут посетить спортивные комплексы для катания на лыжах и сноуборде
В новогодние каникулы москвичи могут активно провести время на горнолыжных комплексах столицы. Один из самых известных курортов Подмосковья "Сорочаны" работает с 09:00 до 02:00 и предлагает льготные тарифы для социально значимых категорий граждан в будние утренние часы.
В Москве комплекс "Воробьевы горы" каждое утро готовит ровные ухоженные склоны для катания. В "Крылатском" спортивном комплексе снег для трасс производят искусственно, а специальные машины-ратраки каждую ночь поддерживают идеальное состояние покрытия.
