Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 января, 13:30

Спорт

Москвичи могут посетить спортивные комплексы для катания на лыжах и сноуборде

Москвичи могут посетить спортивные комплексы для катания на лыжах и сноуборде

На фестивале в "Лужниках" москвичи могут попробовать снежный дартс и керлинг

"Забег обещаний" прошел в Лужниках в первый день нового года

Жители и гости столицы могут посетить горнолыжные комплексы города

В ледовом дворце "Крылатское" прошли открытые соревнования по конькобежному спорту

В "Лужниках" в новогоднюю ночь прошел традиционный забег

В "Лужниках" проходит новогодний забег

Участники первого старта забега в "Лужниках" уже финишировали

Тысячи человек готовятся встретить Новый год во время забега в "Лужниках"

Новогодний забег готовится в "Лужниках"

В новогодние каникулы москвичи могут активно провести время на горнолыжных комплексах столицы. Один из самых известных курортов Подмосковья "Сорочаны" работает с 09:00 до 02:00 и предлагает льготные тарифы для социально значимых категорий граждан в будние утренние часы.

В Москве комплекс "Воробьевы горы" каждое утро готовит ровные ухоженные склоны для катания. В "Крылатском" спортивном комплексе снег для трасс производят искусственно, а специальные машины-ратраки каждую ночь поддерживают идеальное состояние покрытия.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
спортгородвидеоЕвгения МирошкинаРустам Шафиуллин

Как вернуть праздничное настроение после встречи Нового года?

Эксперты советуют выписать на бумагу все позитивное, что произошло в прошлом году

Отвлечься от грустных мыслей поможет планирование каникул

Читать
закрыть

Какие проблемы со зрением могут возникнуть в зимнее время?

Сухость, жжение, покраснение, слезотечение и утомляемость глаз к вечеру чаще возникают зимой

Зимой чаще приходится испытывать зрительное перенапряжение из-за короткого светового дня

Читать
закрыть

С чего начать тренировки в новом году?

Стоит походить на разные групповые уроки или взять первичный инструктаж

Групповые уроки должны быть для новичков, так как там дают нагрузку дозированно

Читать
закрыть

Какие спортивные события станут главными в 2026 году?

Значимым событием начала 2026 года станут Зимние Олимпийские игры

В Белом доме 14 июня состоится турнир UFC

Читать
закрыть

Что ждет каждый знак зодиака в 2026 году?

Представители некоторых знаков смогут достичь любых целей

Кому-то удастся выйти на совершенно новый уровень в финансовом плане

Читать
закрыть

Куда съездить в новогодние праздники недалеко от Москвы?

В зимней Туле можно зайти в музей самоваров и купить пряники

На Валдай едут отдыхать от города и шума

Читать
закрыть

От каких новогодних традиций лучше отказаться?

Не стоит затевать генеральную уборку 31 декабря

В канун Нового года лучше отказаться от похода в баню

Читать
закрыть

Как встретить Новый год в одиночестве без стресса?

Стоит заранее составить план действий на весь день

За несколько часов до боя курантов полезно написать самому себе письмо благодарности

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика