Москвичи могут посетить спортивные комплексы для катания на лыжах и сноуборде

В новогодние каникулы москвичи могут активно провести время на горнолыжных комплексах столицы. Один из самых известных курортов Подмосковья "Сорочаны" работает с 09:00 до 02:00 и предлагает льготные тарифы для социально значимых категорий граждан в будние утренние часы.

В Москве комплекс "Воробьевы горы" каждое утро готовит ровные ухоженные склоны для катания. В "Крылатском" спортивном комплексе снег для трасс производят искусственно, а специальные машины-ратраки каждую ночь поддерживают идеальное состояние покрытия.

