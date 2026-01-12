Многие москвичи продлили себе праздники на несколько дней

Многие москвичи, решившие продлить себе новогодние праздники на несколько дней и сэкономить на билетах, только возвращаются в город. Все эти дни аэропорты работали с повышенной нагрузкой из-за большого числа вылетающих и мощных снегопадов.

Пассажиры сталкиваются с отменами рейсов и трудностями при переоформлении билетов. Как сообщил руководитель пресс-службы Российского союза туриндустрии Артур Абдюханов, некоторые авиакомпании, например Turkish Airlines, меняют тактику заправки самолетов, чтобы избежать вынужденных посадок в российских регионах.

