Несколько населенных пунктов Подмосковья войдут в состав "Золотого кольца"

Туристический маршрут "Золотое кольцо России" готовится к масштабному расширению. В его состав включат несколько населенных пунктов Подмосковья: села Абрамцево и Гжель, а также города Ликино-Дулево и Хотьково. Это часть плана по добавлению 49 новых точек к 2027 году, когда маршруту исполнится 60 лет.

По данным туроператоров, туры по "Золотому кольцу" традиционно входят в тройку самых популярных у россиян. Ежегодно по этому маршруту путешествуют более 20 миллионов человек. Средняя стоимость трехдневного тура с завтраками составляет от 18 до 20 тысяч рублей на человека.

