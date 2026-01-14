Психолог Сулим посоветовала как можно скорее попрощаться с новогодней елкой

Живые новогодние елки начинают осыпаться уже после январских каникул, отметили эксперты. Как долго стоит держать их в помещении и как продлить ощущение праздника, разбиралась Москва 24.

Пора на выброс?

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Обычно живая срубленная елка начинает осыпаться уже после старого Нового года, что говорит о ее усыхании. Об этом Москве 24 рассказал заслуженный эколог России Андрей Пешков.

По его словам, понять, простоит ли дерево еще какое-то время или уже пришло в негодность, просто. Достаточно увидеть, что иголки начали осыпаться при малейшем прикосновении. Эксперт порекомендовал обратить внимание и на цвет хвои, который меняется из-за недостатка влаги: иголки перестают быть сочно-зелеными и выглядят пожухлыми.





Андрей Пешков эколог Перед утилизацией дерева с него нужно снять все алюминиевые блестки и стеклянные украшения, чтобы их элементы не попали в природу.

При этом эколог Илья Рыбальченко подчеркнул в разговоре с Москвой 24, что в сезон простуд пользу может принести даже сухая елка. Дерево выделяет фитонциды – вещества помогают поддержать иммунитет.

Поэтому если праздничное дерево не осыпается сильно, не мешается и не выглядит поникшим, можно от него не отказываться, отметил эксперт.

"Единственное важное замечание: на сухой елке не нужно размещать гирлянды с лампами накаливания в целях безопасности. Стоит помнить и еще один момент: елку нужно сдать в специальный пункт приема, где она обретет новую жизнь", – добавил Рыбальченко.

Сдать дерево на переработку в столице можно присоединившись к акции "Елочный круговорот" до 1 марта. По всей Москве расположены 175 точек, адреса которых есть на сайте проекта. По словам организаторов, за 10 лет принесли пользу более 220 тысяч деревьев.

Подобная акция проводится и в Подмосковье, подробную информацию можно узнать здесь.

Цепляться за старое

В свою очередь, психолог, кандидат психологических наук, преподаватель психологии Софья Сулим в разговоре с Москвой 24 посоветовала не оставлять праздничное дерево надолго, поскольку это может помешать завершению жизненных циклов.

"Когда человек ставит определенную точку после каких-то событий – например, прощаясь с той же елкой, – это символизирует завершение одного периода и начало другого", – объяснила эксперт.

Также стоит понимать, что праздники закончились и новогоднее дерево, как их символ, уже не будет сильно влиять на настроение, добавила психолог.





Софья Сулим психолог, кандидат психологических наук, преподаватель психологии В некоторых случаях слишком долго стоящая елка может стать обременением: если оставить ее после старого Нового года, будут постоянно появляться мысли, что дерево нужно куда-то убрать, переставить.

Помимо этого, у некоторых может возникнуть ощущение, что они живут в прошлом. То есть и прежний цикл не завершен, и "новая" жизнь не началась, объяснила психолог.

На место елки эксперт посоветовала поставить цветы или оставить немного гирлянд, что создаст настроение. Это сохранит легкое праздничное послевкусие, но при этом не потребует лишнего внимания, заключила Сулим.