Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 января, 19:49

Общество
Главная / Истории /

Психолог Сулим посоветовала как можно скорее попрощаться с новогодней елкой

Остается зимовать? Когда стоит убирать новогоднюю елку

Живые новогодние елки начинают осыпаться уже после январских каникул, отметили эксперты. Как долго стоит держать их в помещении и как продлить ощущение праздника, разбиралась Москва 24.

Пора на выброс?

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Обычно живая срубленная елка начинает осыпаться уже после старого Нового года, что говорит о ее усыхании. Об этом Москве 24 рассказал заслуженный эколог России Андрей Пешков.

По его словам, понять, простоит ли дерево еще какое-то время или уже пришло в негодность, просто. Достаточно увидеть, что иголки начали осыпаться при малейшем прикосновении. Эксперт порекомендовал обратить внимание и на цвет хвои, который меняется из-за недостатка влаги: иголки перестают быть сочно-зелеными и выглядят пожухлыми.

Перед утилизацией дерева с него нужно снять все алюминиевые блестки и стеклянные украшения, чтобы их элементы не попали в природу.
Андрей Пешков
эколог

При этом эколог Илья Рыбальченко подчеркнул в разговоре с Москвой 24, что в сезон простуд пользу может принести даже сухая елка. Дерево выделяет фитонциды – вещества помогают поддержать иммунитет.

Поэтому если праздничное дерево не осыпается сильно, не мешается и не выглядит поникшим, можно от него не отказываться, отметил эксперт.

"Единственное важное замечание: на сухой елке не нужно размещать гирлянды с лампами накаливания в целях безопасности. Стоит помнить и еще один момент: елку нужно сдать в специальный пункт приема, где она обретет новую жизнь", – добавил Рыбальченко.

Сдать дерево на переработку в столице можно присоединившись к акции "Елочный круговорот" до 1 марта. По всей Москве расположены 175 точек, адреса которых есть на сайте проекта. По словам организаторов, за 10 лет принесли пользу более 220 тысяч деревьев.

Подобная акция проводится и в Подмосковье, подробную информацию можно узнать здесь.

Цепляться за старое

Фото: 123RF.com/jioo07

В свою очередь, психолог, кандидат психологических наук, преподаватель психологии Софья Сулим в разговоре с Москвой 24 посоветовала не оставлять праздничное дерево надолго, поскольку это может помешать завершению жизненных циклов.

"Когда человек ставит определенную точку после каких-то событий – например, прощаясь с той же елкой, – это символизирует завершение одного периода и начало другого", – объяснила эксперт.

Также стоит понимать, что праздники закончились и новогоднее дерево, как их символ, уже не будет сильно влиять на настроение, добавила психолог.

В некоторых случаях слишком долго стоящая елка может стать обременением: если оставить ее после старого Нового года, будут постоянно появляться мысли, что дерево нужно куда-то убрать, переставить.
Софья Сулим
психолог, кандидат психологических наук, преподаватель психологии

Помимо этого, у некоторых может возникнуть ощущение, что они живут в прошлом. То есть и прежний цикл не завершен, и "новая" жизнь не началась, объяснила психолог.

На место елки эксперт посоветовала поставить цветы или оставить немного гирлянд, что создаст настроение. Это сохранит легкое праздничное послевкусие, но при этом не потребует лишнего внимания, заключила Сулим.

Читайте также


Старкина Маргарита

обществоистории

Главное

Чем закончится обострение конфликта между Ираном и США?

Эксперты уверены: для Штатов иранские власти давно являются проблемой

Ситуация в Иране может быть создана, чтобы отвлечь общественность от других процессов

Читать
закрыть

Начнут ли в России снимать процесс родов на видео?

Мера поможет создать объективную доказательную базу на случай возможных нарушений

Однако эксперты уверены: ни к чему хорошему такая инициатива не приведет

Читать
закрыть

Что будет с российским авторынком в 2026 году?

В 2026 году на российском авторынке следует ожидать небольшую стагнацию

В этом году не планируется появление новых брендов

Читать
закрыть

Привяжут ли размер ипотечной ставки к количеству детей?

Для семей с одним ребенком предлагается ставка в 10%, при рождении второго – 6%

Эксперты уверены: программа семейной ипотеки нуждается в коренном пересмотре

Читать
закрыть

Зачем нужен реестр злостных неплательщиков алиментов?

Сервис поможет избежать отношений с тем, кто безответственно относится к своим обязательствам

Осуждение общества должно мотивировать выплачивать долги, поскольку "грех" становится виден всем

Читать
закрыть

Кому нельзя окунаться в прорубь на Крещение?

Нырять нельзя, если есть головная боль, общая слабость или недомогания, связанные с ОРВИ

Категорически запрещено окунаться в нетрезвом виде

Читать
закрыть

Чем грозит появление ИИ-блогеров в Сети?

Психологи уверены: появление ИИ-персонажей несет риски

Контент ИИ-блогеров угрожает самооценке и формирует нереалистичные ожидания от себя

Читать
закрыть

Как новогодние праздники скажутся на зарплатах россиян?

Длинные праздники не позволяют работодателю уменьшать размер фиксированного оклада

Исключение составляет случай, если в январе сотрудник брал отпускные дни за свой счет

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика