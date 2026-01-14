Форма поиска по сайту

14 января, 18:30

Туризм
АТОР: приостановка выдачи виз в США не станет "трагедией" для российских туристов

В АТОР заявили об отсутствии "трагедии" из-за приостановки выдачи виз в США

Фото: Москва 24

Приостановка выдачи виз в США не станет "трагедией" для российских путешественников, заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян в своем телеграм-канале.

"Вроде звучит как страшная новость, на деле ничего сильно и не изменилось. Туризма массового в США и так не было, а квест с получением визы могли позволить не многие заявители. Поэтому хайпа сейчас много будет, а трагедии для наших туристов никакой", – написал он.

В свою очередь, директор Ассоциации туристических агрегаторов (АТАГ) Александр Брагин обратил внимание на то, что США уже несколько лет не пользуются популярностью среди туристов из России из-за сложностей с получением визы и отсутствия прямого авиасообщения.

Например, в прошлом году через отечественные агрегаторы россияне забронировали в Штатах менее 1% отелей и авиабилетов от общего числа выездных бронирований.

"Таким образом, существенного влияния на выбор наших туристов среди зарубежных направлений это решение не окажет. Однако оно может негативно сказаться на тех россиянах, у кого в США проживают родственники", – объяснил эксперт в беседе с ТАСС.

В то же время, согласно статистике Российского союза туриндустрии (РСТ), за первые 9 месяцев 2025 года Соединенные Штаты посетили примерно 162 тысячи россиян, что на 10% больше, чем за аналогичный период 2024-го.

При этом общий объем туристического потока все еще не достиг показателей доковидного уровня, подчеркнули в пресс-службе организации. Там также напомнили, что для оформления разрешения на выезд в США россиянам и до этого приходилось действовать через третьи страны.

"Это существенно усложняло процесс получения виз и ограничивало потенциальный спрос. В условиях приостановки визовой выдачи турпоток из России в США фактически прекращается на неопределенный срок", – добавили в РСТ.

Госдеп США объявил о приостановке оформления виз для граждан 75 стран, включая Россию, в среду, 14 января. В силу оно вступит 21-го числа и будет действовать неопределенный срок.

Согласно документу, консульским сотрудникам предписано временно отказывать в выдаче виз на основании действующего законодательства до окончания пересмотра процедур проверки и отбора заявителей.

В США предложили ввести проверку соцсетей у туристов при въезде

