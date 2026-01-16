Работодателей в России могут заставить уравнять зарплаты мужчин и женщин. Профсоюзы нашли существенную разницу в доходах сотрудников и сотрудниц в одинаковых отраслях. Она, как правило, в пользу мужчин.

Однако в сфере финансов наблюдается почти полное гендерное равенство в окладах на административных и средних позициях, а женщины-руководители получают даже больше мужчин.

Где и почему женщин ущемляют в зарплатах? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.