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06 мая, 07:45

Общество

Славянки стали востребованными донорами яйцеклеток в Китае

Славянки стали востребованными донорами яйцеклеток в Китае

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В Китае набирает популярность новый тренд среди бездетных пар – они готовы платить большие деньги за донорские яйцеклетки славянских женщин. Многие россиянки соглашаются на эту процедуру, получая до 15 тысяч долларов, однако эксперты предупреждают о серьезных рисках для здоровья и юридических последствиях.

Такие операции часто проводятся в нелегальных лабораториях с нарушением всех норм безопасности. В Китае подобные процедуры вне государственной программы запрещены, и участникам грозит до 5 лет тюрьмы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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