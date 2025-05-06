Славянки стали востребованными донорами яйцеклеток в Китае

В Китае набирает популярность новый тренд среди бездетных пар – они готовы платить большие деньги за донорские яйцеклетки славянских женщин. Многие россиянки соглашаются на эту процедуру, получая до 15 тысяч долларов, однако эксперты предупреждают о серьезных рисках для здоровья и юридических последствиях.

Такие операции часто проводятся в нелегальных лабораториях с нарушением всех норм безопасности. В Китае подобные процедуры вне государственной программы запрещены, и участникам грозит до 5 лет тюрьмы.

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