Морозы до минус 30 градусов ожидаются в Москве после Крещения. В настоящее время температура в мегаполисе составляет 6 градусов ниже нуля, а 16 января прогнозируется понижение до минус 9.

Уже в выходные, 17 и 18 января, по словам синоптиков, столбики термометров опустятся до 15 градусов мороза. Также в ближайшее время возможен небольшой снегопад, который может привести к образованию гололедицы на дорогах.

