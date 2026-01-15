Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 января, 08:00

Общество

Травматологи рассказали, как правильно падать и избегать травм при гололедице

Травматологи рассказали, как правильно падать и избегать травм при гололедице

Психологи дали советы москвичам по борьбе с прокрастинацией

Эксперты выяснили, что изучение языков помогает замедлить старение мозга

Правильные действия в первые 90 минут после сна улучшат самочувствие

В России изменят условия "Семейной ипотеки"

Эксперт рекомендовала обучать детей финансовой грамотности с раннего возраста

259 детей родились в Москве 14 января

"Утро": температура воздуха в Москве составит минус 8 градусов 15 января

Британец переехал из Лондона в Москву и решил остаться навсегда

Россиянам разъяснили, можно ли уволить за опоздание на работу из-за снегопада

В период гололедицы риск падений на улице значительно возрастает. Травматологи дали рекомендации, как правильно падать, чтобы минимизировать последствия для здоровья.

Специалисты советуют избегать падения на выставленные вперед прямые руки, так как это часто приводит к переломам запястий и травмам плечевого сустава. Вместо этого следует постараться упасть на бок. Тогда удар распределяется по большей площади тела, что снижает риск серьезных повреждений.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоЕгор БедуляПолина Брабец

Что изменится в правилах поступления в вузы в 2026 году?

Теперь абитуриенты смогут подать документы тремя способами

Также корректировки произошли в правилах целевого приема

Читать
закрыть

Чем закончится обострение конфликта между Ираном и США?

Эксперты уверены: для Штатов иранские власти давно являются проблемой

Ситуация в Иране может быть создана, чтобы отвлечь общественность от других процессов

Читать
закрыть

Начнут ли в России снимать процесс родов на видео?

Мера поможет создать объективную доказательную базу на случай возможных нарушений

Однако эксперты уверены: ни к чему хорошему такая инициатива не приведет

Читать
закрыть

Что будет с российским авторынком в 2026 году?

В 2026 году на российском авторынке следует ожидать небольшую стагнацию

В этом году не планируется появление новых брендов

Читать
закрыть

Привяжут ли размер ипотечной ставки к количеству детей?

Для семей с одним ребенком предлагается ставка в 10%, при рождении второго – 6%

Эксперты уверены: программа семейной ипотеки нуждается в коренном пересмотре

Читать
закрыть

Зачем нужен реестр злостных неплательщиков алиментов?

Сервис поможет избежать отношений с тем, кто безответственно относится к своим обязательствам

Осуждение общества должно мотивировать выплачивать долги, поскольку "грех" становится виден всем

Читать
закрыть

Кому нельзя окунаться в прорубь на Крещение?

Нырять нельзя, если есть головная боль, общая слабость или недомогания, связанные с ОРВИ

Категорически запрещено окунаться в нетрезвом виде

Читать
закрыть

Чем грозит появление ИИ-блогеров в Сети?

Психологи уверены: появление ИИ-персонажей несет риски

Контент ИИ-блогеров угрожает самооценке и формирует нереалистичные ожидания от себя

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика