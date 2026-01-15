Травматологи рассказали, как правильно падать и избегать травм при гололедице

В период гололедицы риск падений на улице значительно возрастает. Травматологи дали рекомендации, как правильно падать, чтобы минимизировать последствия для здоровья.

Специалисты советуют избегать падения на выставленные вперед прямые руки, так как это часто приводит к переломам запястий и травмам плечевого сустава. Вместо этого следует постараться упасть на бок. Тогда удар распределяется по большей площади тела, что снижает риск серьезных повреждений.

