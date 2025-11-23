Форма поиска по сайту

23 ноября, 09:30

Туризм

Экскурсовод рассказала, что впечатляет иностранных туристов в Москве

Экскурсовод рассказала, что впечатляет иностранных туристов в Москве

Тайнами московских улиц экскурсовод Мари Чижова делится с туристами больше 3 лет. Она рассказывает, что все чаще к ней приходят иностранцы. Несмотря на то, что они выбирают разные маршруты, есть то, что их объединяет.

По словам экскурсовода, абсолютно каждый иностранец хочет попробовать пельмени, борщ, русский чай из самовара с сушками и блины с икрой. Она отметила, что иностранцы в свой первый визит подолгу стоят у храма Василия Блаженного, ловят выгодные ракурсы у Кремля и восхищаются шедеврами Третьяковской галереи.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

туризмгородвидеоПолина БрабецМария ПанкратоваАнастасия Тареева

