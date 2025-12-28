Американский блогер хочет получить российское гражданство

Американский блогер, принявший в России имя Ярослав, мечтает получить гражданство этой страны. Он ведет популярный видеоблог о жизни в Москве, развеивая мифы западных СМИ.

По его словам, в столице он чувствует себя безопаснее, чем в США, а электричество и интернет здесь работают стабильнее и дешевле. Его ролики набирают сотни тысяч просмотров, а на улицах Москвы его часто узнают.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.