28 декабря, 10:00

Шоу-бизнес

Американский блогер хочет получить российское гражданство

Американский блогер, принявший в России имя Ярослав, мечтает получить гражданство этой страны. Он ведет популярный видеоблог о жизни в Москве, развеивая мифы западных СМИ.

По его словам, в столице он чувствует себя безопаснее, чем в США, а электричество и интернет здесь работают стабильнее и дешевле. Его ролики набирают сотни тысяч просмотров, а на улицах Москвы его часто узнают.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

