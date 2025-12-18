Экспертиза выявила психрасстройство у Долиной в момент продажи квартиры

Фото: legion-media.com/ТАСС/Владимир Гердо

Психолого-психиатрическая экспертиза по делу певицы Ларисы Долиной показала, что во время продажи квартиры она находилась в состоянии психрасстройства, возникшего из-за действий мошенников. Это следует из текста решения Верховного суда по спору о недвижимости артистки.

Комиссия экспертов установила, что Долина до совершения противоправных действий в отношении нее каким-либо психическим расстройством не страдала. Однако в период воздействия мошенников у нее "на фоне личностных особенностей" произошло изменение психического состояния с формированием расстройства приспособительных реакций.

В тексте решения ВС также подчеркивается, что это состояние мешало певице в полной мере осознавать значение своих действий при заключении сделки. Также уточняется, что мошенникам удалось склонить Долину к продаже квартиры и передаче им денег из-за особенностей ее образа мышления и черт ее личности.

"Психическому отклику Долиной Л. А. к мошенническому воздействию способствовал целый ряд психологических особенностей жертвы, а именно: возрастная группа, выраженные ценности безопасности, образ мышления и личностные черты", – говорится в выжимке из заключения экспертизы артистки.

Кроме того, обращается внимание на то, что певица использовалась аферистами как инструмент для достижения их цели, в том числе для "анонимизации деятельности злоумышленников", поскольку изначально она не подозревала об обмане и находилась под воздействием сильных угроз.

Долина в 2024 году стала жертвой мошенников, которые убедили ее продать квартиру и перевести вырученные средства, а также другие деньги на "безопасный счет".

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело, расследование которого завершилось в июле 2025 года. Суд приговорил четырех фигурантов к лишению свободы на сроки от 4 до 7 лет и назначил штрафы в размере от 900 тысяч до 1 миллиона рублей.

Изначально Долина смогла оспорить сделку о продаже квартиры покупательнице Полине Лурье, и право собственности было сохранено за артисткой, однако это решение вызвало волну общественной критики.

Позднее в Верховный суд поступила жалоба на решения нижестоящих инстанций, после чего для оспаривания сделки были истребованы материалы дела.

В итоге ВС признал право собственности на квартиру за Лурье. Теперь Долина должна покинуть жилье. Мосгорсуд 25 декабря рассмотрит вопрос о ее принудительном выселении.

