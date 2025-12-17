Форма поиска по сайту

17 декабря, 16:57

Шоу-бизнес

Покупательница квартиры Долиной рассказала, что отметила победу в суде с семьей

Фото: TACC/NEWS.ru/Алексей Белкин

Покупательница квартиры певицы Ларисы Долиной Полина Лурье отметила победу в суде со своей семьей. Об этом она рассказала в эфире шоу "Пусть говорят" на Первом канале.

"Я сейчас со своими детьми и семьей, мы очень рады, отмечаем важный для нас день, победу. Конечно, я очень рада и хотела бы сказать спасибо всем, кто меня поддерживал", – поделилась она.

По словам Лурье, она планирует переехать в новое жилье, как только появится такая возможность. Также она отметила, что Долина пока не предлагала вернуть ей деньги в обмен на квартиру.

Певица стала жертвой мошенников в 2024 году. Они уговорили ее продать недвижимость, а затем перевести вырученные средства и другие деньги на "безопасный счет".

По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве. Расследование завершилось в июле 2025 года. Четырех фигурантов суд приговорил к срокам от 4 до 7 лет лишения свободы, а также назначил им штрафы в размере от 900 тысяч до 1 миллиона рублей.

Однако исполнительница смогла оспорить сделку о продаже квартиры Лурье. За Долиной было сохранено право собственности, после чего она подверглась массовой критике.

В Верховный суд поступила жалоба на решения нижестоящих инстанций по иску Долиной к Лурье. Для оспаривания сделки были истребованы материалы дела.

В итоге ВС пересмотрел дело и признал право собственности на квартиру за Лурье. Долина должна покинуть жилье. Мосгорсуд рассмотрит вопрос о ее принудительном выселении 25 декабря.

Верховный суд оставил право собственности на квартиру Ларисы Долиной за покупательницей

