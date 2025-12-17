Представитель Долиной заявил, что ее планы не изменятся после решения суда

Фото: ТАСС/Алена Бжахова

Творческие и концертные планы певицы Ларисы Долиной не изменятся после решения Верховного суда России по делу о квартире. Об этом РИА Новости заявил представитель народной артистки Сергей Пудовкин.

Долина стала жертвой мошенников в 2024 году. Они уговорили ее продать недвижимость, а затем перевести вырученные средства и другие деньги на "безопасный счет".

По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве. Расследование завершилось в июле 2025 года. Четырех фигурантов суд приговорил к срокам от 4 до 7 лет лишения свободы, а также назначил им штрафы в размере от 900 тысяч до 1 миллиона рублей.

Однако исполнительница смогла оспорить сделку о продаже квартиры Полине Лурье. За Долиной было сохранено право собственности, после чего она подверглась массовой критике.

В Верховный суд поступила жалоба на решения нижестоящих инстанций по иску Долиной к Лурье. Для оспаривания сделки были истребованы материалы дела.

Во вторник, 16 декабря, ВС пересмотрел дело и признал право собственности на квартиру за Лурье. Долина должна покинуть жилье, иначе Мосгорсуд рассмотрит иск о принудительном выселении.