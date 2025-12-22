Форма поиска по сайту

22 декабря, 19:07

Экономика
Главная / Истории /

Эксперт Карпов: ситуация с фабрикой "Волжанин" кардинально не отразится на стоимости яиц

Курс на взлет? Что ждет цены на куриные яйца в 2026 году

Крупное российское предприятие по производству яиц приостановило отгрузки продукции, сообщили СМИ. Как это повлияет на стоимость товаров и что в целом будет происходить с ценами на продукты в 2026 году, разбиралась Москва 24.

Крупный игрок

Фото: 123RF.com/chayakornlot

Птицефабрика "Волжанин", занимающая 1/5 рынка куриных яиц в Центральном федеральном округе, уведомила контрагентов о приостановке всех отгрузок продукции. Причиной могла стать вспышка высокопатогенного гриппа птиц (ВПГП) на производстве.

Как сообщил "Коммерсант" со ссылкой на источники, ветеринарная служба Ярославской области предписала всем предприятиям региона ужесточить режим: усилить меры по дезинфекции, запретить посторонним посещать фабрики, провести термическую обработку кормов и исключить контакты с дикой птицей. При этом необходимо немедленно сообщать, если сокращение количества поголовья в одном птичнике достигнет 0,5%.

Как пояснил изданию президент международной консалтинговой компании Альберт Давлеев, яичные птицефабрики по сравнению с другими считаются наиболее уязвимыми к заболеванию из-за высокой плотности поголовья, а после заражения все поголовье подлежит уничтожению. На карантинные мероприятия и полное восстановление популяции несушек требуется около полугода: это связано с тем, что выращивание молодняка до половозрелого возраста занимает 3–4 месяца в отличие от бройлеров.

При этом само предприятие может понести затраты еще и в условиях резкого падения прибыльности отрасли. По данным за январь – сентябрь, средняя рентабельность производства яиц в России составила 5,5 против 38,8% годом ранее из-за перепроизводства. Тем не менее в розничных сетях заявляют о стабильной ситуации на рынке и отсутствии риска дефицита, так как достаточный объем предложения позволяет найти альтернативных поставщиков, сообщило издание.

В 2023 году Генпрокуратура РФ уже инициировала проверку резкого роста цен на куриные яйца, стоимость которых на тот момент увеличилась более чем на 40%. Власти и отраслевые эксперты назвали главными причинами ситуации сочетание сезонного всплеска спроса, роста себестоимости производства из-за удорожания кормов, ветеринарных услуг, а также возможные спекулятивные наценки со стороны торговых сетей.

Бояться не стоит?

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Минсельхозе РФ заявили, что российский рынок с избытком обеспечен куриными яйцами. В ведомстве подчеркнули, что производство позволяет полностью закрыть потребности как потребителей, так и предприятий переработки.

С января по ноябрь производство яиц достигло 37 миллиардов штук и на 6,5 процента превысило аналогичный показатель прошлого года.
пресс-служба Минсельхоза РФ

В министерстве отметили, что это "будет способствовать сохранению стабильной ценовой ситуации на рынке и в дальнейшем". По данным на 17 декабря, отпускные цены на яйца первой категории у производителей в среднем составили 64,7 рубля за десяток, а второй – 48,9 рубля (на 24,9 и 31,9 процента дешевле, чем в прошлом году).

Председатель правления Российской ассоциации экспертов рынка ретейла (РАЭРР) Андрей Карпов также заметил, что сегодня на рынке производства яиц наблюдается переизбыток предложения. Поэтому сложившаяся ситуация с птицефабрикой не должна значительно отразиться на ценах, которые на сегодняшний день имеют серьезный разброс в зависимости от бренда.

И опасаться какого-то роста стоимости пока не стоит. Но это только в том случае, если чрезвычайных ситуаций не возникнет, например, на других птицефабриках.
Андрей Карпов
председатель правления Российской ассоциации экспертов рынка ретейла (РАЭРР)

Эксперт напомнил, что после решения проблем со стоимостью куриных яиц в 2023 году, покупатели увидели большее предложение на рынке: государство начало активно стимулировать птицефабрики увеличивать выпуск продукции.

Старкина Маргарита

экономикаистории

