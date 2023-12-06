Курс на снижение: какие меры принимают в РФ, чтобы остановить рост цен на яйца

Генпрокуратура проверит факты необоснованного завышения стоимости куриных яиц. За год этот продукт подорожал в стране более чем на 40%. Почему это могло произойти и какие меры принимают власти для снижения цен – в материале Москвы 24.

Причины

Генпрокурор РФ Игорь Краснов отдал поручение проверить факты подорожания яиц в регионах и принять меры, если будут найдены нарушения. В ведомстве подчеркнули, что в 2023 году эти товары выросли в цене на более чем 40%. Проверку прокуратура будет вести вместе с антимонопольными и иными уполномоченными органами.

Подорожание видят и в Росстате: по данным ведомства, с 28 ноября по 4 декабря цена на куриные яйца увеличилась на 4,2% (при этом неделей ранее стоимость товара выросла на 4,4%). Таким образом, товар стал лидером роста стоимости среди всех продуктов питания в РФ.

В Минсельхозе ситуацию связали с внушительным взлетом спроса на продукцию птицеводства, сообщает газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу ведомства. В то же время в министерстве подчеркнули, что за 10 месяцев 2023 года производство яиц выросло до 31,74 миллиарда штук. В будущем Минсельхоз прогнозирует ту же позитивную динамику, заявили в пресс-службе.

В свою очередь, замгендиректора Росптицесоюза Елена Степанова заявила на конференции "Агротренды России 2023–2024", что цены выросли из-за того, что сезонный фактор наложился на рост спроса. Кроме того, представитель отрасли связала ситуацию с политикой торговых сетей.





Елена Степанова заместитель гендиректора Росптицесоюза На сегодня, когда возник повышенный спрос, торговля выставляет цены на торги, и предприятия сами в шоке – 160–170 рублей за десяток! Ситуация нас настораживает, пытаемся ее разрешить: она должна войти в нормальное русло ценообразования на такие социальные продукты.

Рост цен объяснили и власти Саратовской области, где местные жители заметили подорожание. В региональном министерстве экономического развития рассказали РИА Новости, что по России наблюдается дефицит куриного яйца. Несмотря на то что птицефабрики области удовлетворяют потребности населения, тенденция к росту стоимости по стране влияет и на местный рынок, заявили в ведомстве.

При этом губернатор Нижегородской области Глеб Никитин во время общения с жителями региона связал увеличение цен на яйца и другую продукцию птицеводства с повышением стоимости ветеринарных препаратов и кормов. При этом он не исключил и спекулятивный рост стоимости.

Еще одну причину подорожания яиц в беседе с населением назвал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев: по его словам, производство этих продуктов стало дорогим из-за увеличения цен на газ и электричество.

Выход из ситуации

Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко распорядилась до 19 декабря проанализировать мощности по производству и принять меры для их наращивания. Поручения отданы Минсельхозу, Минэкономразвития, Минфину и Минпромторгу, сообщил ТАСС со ссылкой на копию документа.

Производители тоже заняты тем, чтобы яйца оставались доступными для потребителей, заявила РИА Новости гендиректор Росптицесоюза Галина Бобылева.





Галина Бобылева гендиректор Росптицесоюза Предложение Абрамченко, конечно же, совершенно правильное. Птицеводы в принципе озабочены небольшим дисбалансом на рынке продукции птицеводства и ростом цен, и со стороны птицеводов принимаются все меры по выполнению этих поручений правительства.

Кроме того, Минсельхоз может обнулить пошлины на импорт яйца и отдельных видов мяса кур, чтобы дополнительно насытить внутренний рынок. Если решение будет принято, оно продлится полгода.

Также в ведомстве отметили, что ситуацию с ценами планируют стабилизировать за счет мер поддержки отрасли и увеличения предложения в магазинах. С компаниями уже согласован план дополнительного наращивания производства и расширены направления целевого использования льготных инвесткредитов.

Торговые сети взяли на себя обязательства сдерживать наценки на социально значимые товары, в том числе яйца, заявил журналистам замглавы Минпромторга Виктор Евтухов. Снижения количества товара на полках российских магазинов не наблюдается, подчеркнул он.





Виктор Евтухов замглавы Минпромторга По некоторым позициям сети сегодня работают с минусовой рентабельностью, например по яйцу, понимая, что поднимать цену нельзя, ее надо сдерживать.

Федеральная антимонопольная служба ранее предложила ретейлерам ограничить наценку на куриные яйца на уровне 5%. Такую меру в ведомстве назвали временной и отметили, что она сделает социально значимый продукт более доступным для потребителей. Также поручения разобраться в ситуации и найти решения проблем отдали власти ряда российских регионов.

Кроме того, в будущем на стоимость яиц мог бы повлиять экосбор, который вырастет с 1 января 2024 года. Однако заметного увеличения цен в связи с этим обстоятельством не будет, пояснил в беседе с журналистами гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев. Все потому, что упаковка в стоимости продукта занимает десятые доли процента, заключил он.