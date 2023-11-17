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17 ноября, 16:48

Экономика

Азербайджан начнет поставлять в Россию продукцию птицеводства

Фото: depositphotos/Wavebreakmedia

Азербайджан в скором времени начнет экспорт в Россию продукции птицеводства, в основном яиц. Об этом рассказал председатель Госагентства продовольственной безопасности (АПБ) Гошгар Тахмазли, его слова передает сайт Россельхознадзора.

Тахмазли вместе с главой "Россельхознадзора" Сергеем Данквертом, который прилетел с визитом в Азербайджан, осмотрел лабораторию Азербайджанского института пищевой безопасности (АИБП).

Как утверждает председатель АПБ, система мониторинга безопасности пищевой продукции в области промышленного птицеводства в Азербайджане соответствует мировым стандартам. В свою очередь, Данкверт отметил, что лабораторная система в АИБП обустроена профессионально, а экспертизы организуются на высоком уровне.

Ранее сообщалось, что правительство подготовило меры по стабилизации цен на куриные яйца. При этом ФАС, Минсельхоз и Минпромторг займутся проверкой обоснованности подорожания яиц, возможностью наращивания импорта и стимулированием бизнеса на заключение долгосрочных контрактов.

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