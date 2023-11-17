17 ноября, 16:48Экономика
Азербайджан начнет поставлять в Россию продукцию птицеводства
Фото: depositphotos/Wavebreakmedia
Азербайджан в скором времени начнет экспорт в Россию продукции птицеводства, в основном яиц. Об этом рассказал председатель Госагентства продовольственной безопасности (АПБ) Гошгар Тахмазли, его слова передает сайт Россельхознадзора.
Тахмазли вместе с главой "Россельхознадзора" Сергеем Данквертом, который прилетел с визитом в Азербайджан, осмотрел лабораторию Азербайджанского института пищевой безопасности (АИБП).
Как утверждает председатель АПБ, система мониторинга безопасности пищевой продукции в области промышленного птицеводства в Азербайджане соответствует мировым стандартам. В свою очередь, Данкверт отметил, что лабораторная система в АИБП обустроена профессионально, а экспертизы организуются на высоком уровне.
Ранее сообщалось, что правительство подготовило меры по стабилизации цен на куриные яйца. При этом ФАС, Минсельхоз и Минпромторг займутся проверкой обоснованности подорожания яиц, возможностью наращивания импорта и стимулированием бизнеса на заключение долгосрочных контрактов.
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