Минсельхоз РФ может обнулить импортные пошлины на отдельные виды мяса кур

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В России рассматривают возможность обнуления импортных пошлин на некоторые виды мяса кур. Об этом рассказали в министерстве сельского хозяйства РФ.

"Для насыщения внутреннего рынка и обеспечения доступности птицеводческой продукции для потребителей прорабатываются решения об обнулении импортных пошлин в отношении отдельных видов мяса домашних кур и куриного яйца", – передает РИА Новости сообщение ведомства.

Ранее подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию одобрила установление тарифной льготы в отношении импорта в Россию отдельных видов мяса домашних кур в объеме до 160 тысяч тонн.

Уточнялось, что в 2024 году поставки в данном объеме будут освобождены от уплаты ввозной таможенной пошлины. Решение направлено на стабилизацию цен на рынке птицеводческой продукции при помощи наращивания предложения на внутреннем рынке.



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