Минсельхоз предложил запретить вывоз из России яиц

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Минсельхоз решил вынести на обсуждение предложение о запрете вывоза из страны яиц на шесть месяцев. Об этом сказано в проекте постановления правительства РФ, который опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.

В материалах к проекту сказано, что такая мера необходима для сдерживания роста цен на яйца, которые относятся к категории социально значимых продуктов, а также для недопущения их дефицита.

По информации портала, на данный момент срок вступления проекта в силу запланирован на декабрь этого года. В материалах ведомство отметило, что сейчас в стране наблюдается рост цен на яйца на 24% по сравнению с прошлогодним периодом.

"Ситуация связана с ростом себестоимости производства яиц на фоне высокого курса доллара. Кроме того, текущая ситуация способствует чрезмерной привлекательности вывоза продукции по сравнению с поставками на внутренний рынок, что создает угрозу продовольственной безопасности РФ", – добавил Минсельхоз.

Ранее вице-премьер Виктория Абрамченко сообщила, что стоимость яиц и курицы стала постепенно уменьшаться, поэтому ситуация в стране стабилизируется. Как она утверждает, рост цен на курицу и яйца связан с различными факторами, однако уже было проведено собрание с российскими производителями, где было решено нарастить выпуск продукции к концу 2023 года на 3%.

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