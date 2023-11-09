Минпромторг РФ не получал сигналов от торговых сетей о росте цен на продукты

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Торговые сети в России не сигнализировали о росте цен на продукты, заявил статс-секретарь – заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.

"Мы таких прогнозов не видим. Вы слышали, что была дискуссия по поводу роста цен на курицу и яйцо. И эти две категории попали в зону риска. <...> Но по другим видам продовольственных товаров у нас нет пока никаких сигналов от нашей отрасли", – передает ТАСС его слова.

По данным Росстата, в сентябре цены на курицу увеличились на 5,67%, а на яйца – на 7,83%. К 16 октября мясо птицы возросло в стоимости еще на 2,5%, а яйца продержались на сентябрьском уровне – 7,8%.

Позже вице-премьер Виктория Абрамченко сообщила, что стоимость яиц и курицы стала постепенно уменьшаться, поэтому ситуация в стране стабилизируется. Как она утверждает, рост цен связан с различными факторами, однако уже было проведено собрание с российскими производителями, где было решено нарастить выпуск продукции к концу 2023 года на 3%.



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