В России могут ввести ограничения на ввоз некоторых непродовольственных товаров

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В РФ могут установить ограничения на ввоз некоторых непродовольственных товаров, заявил статс-секретарь – заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов.

"По непродовольственным товарам, где 28 миллиардов оборот, 20 миллиардов – это импортная продукция. Необходимо думать о том, чтобы вводить ограничения, особенно там, где мы производим свою продукцию – от бытовой химии до продукции легкой промышленности. Здесь, я думаю, ограничения появятся", – приводит ТАСС его слова.

Ранее депутаты "Единой России" и Минпромторг разработали законопроект, обязывающий торговые сети создать полки, на которых будут представлены только отечественные непродовольственные товары. Контролировать выполнение требований законопроекта будет Роспотребнадзор. Нормы не будут распространяться на торговые сети с выручкой до 2 миллиардов рублей за последний год.

В свою очередь, Владимир Путин подчеркивал, что России нужна целенаправленная политика продвижения отечественных брендов.



В торговых сетях появятся полки с российскими непродовольственными товарами – Минпромторг