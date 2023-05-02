В Думе и Минпромторге подготовили проект о "российской полке" в торговых сетях – СМИ

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Депутаты фракции "Единая Россия" в Госдуме и Минпромторг разработали законопроект, обязывающий торговые сети создать полки, на которых будут представлены только отечественные непродовольственные товары. Об этом со ссылкой на документ сообщает газета "Известия".

"Законопроект разработан в целях повышения конкурентоспособности российских потребительских товаров и ускоренного технологического развития страны. Для этого вводится понятие "товары российского происхождения", а также устанавливается их обязательная доля по разным наименованиям, определяемая Минпромторгом", – указано в пояснительной записке к законопроекту.

Данный механизм вначале предполагается использовать для непродовольственных товаров, а впоследствии распространить его действие и на продовольственную продукцию.

Контролировать выполнение требований законопроекта будет Роспотребнадзор, нормы нового законопроекта не будут распространяться на торговые сети с выручкой до 2 миллиардов рублей за последний год.

Статс-секретарь, замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов считает, что меры государственной поддержки по развитию отечественного производства не будут эффективными без комплексной работы по увеличению сбыта и узнаваемости российской продукции. По его словам, сегодня в РФ существует внутреннее производство большинства потребительских товаров.

Евтухов заявляет о необходимости "мягкого государственного вмешательства" для того, чтобы помочь торговым сетям изменить свои подходы в закупочной деятельности, уделяя особое внимание российским брендам.

Ранее председатель правительства России Михаил Мишустин сообщил, что электроника с российскими процессорами получит преимущество при госзакупках. Он заявил, что российское правительство продолжит работу по созданию технологического суверенитета по поручению президента РФ Владимира Путина.

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