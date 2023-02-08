Собянин: безопасность и независимость России являются главными целями импортозамещения

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал безопасность и независимость России главными целями импортозамещения в Москве. Об этом он рассказал в интервью сайту "Аргументы и факты".

"Мы не гонимся за суперэкономическими эффектами. Погоня за высокой рентабельностью как раз и привела нас к тому, что мы вынуждены говорить об импортозамещении. Ситуация сегодня такая, что нам нужно иметь все свое. Неважно, рентабельно это или нет, все должно быть своего производства", – заявил он.

Мэр уточнил, что на данный момент в первую очередь рассматривается не выгода для бюджета, а преодоление технологической зависимости. По словам Собянина, работа ведется для того, чтобы современные производства развивались и составляли основу независимости, технологического суверенитета и безопасности страны.

Собянин напомнил и про преференции для резидентов особой экономической зоны, которые освобождены от таможенных пошлин, земельного и имущественного налогов. Он добавил, что работа ведется и с малым бизнесом, который активно развивается. По словам мэра Москвы, несмотря на санкции, количество малых предприятий и работающих в них в последнее время увеличилось.

Ранее Собянин заявил, что все городские службы Москвы постепенно переведут на электромобили. Он уточнил, что и все такси в Москве также будут переведены на электрическую тягу.

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