Собянин: все городские службы Москвы будут переведены на электромобили

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Все городские службы Москвы постепенно переведут на электромобили. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью сайту "Аргументы и факты".

"Восемьдесят процентов пассажирских перевозок в городе уже осуществляется электрическим транспортом. Остаются ещё автобусы, в том числе частные, с двигателями внутреннего сгорания, но мы их будем переводить на электрическую тягу", – рассказал Собянин.

По словам мэра Москвы, постепенно все службы города будут переведены на электромобили.

Собянин также заявил, что планируется проводить работы с таксомоторными компаниями, чтобы и все такси в Москве были переведены на электрическую тягу. Мэр сообщил, что сейчас весь мир идет к электротранспорту и уточнил, что чем больше в городе электромашин – тем лучше и экология.

По словам Собянина, в Москве есть полуторный запас по энергетическим мощностям, поэтому электричества для такого количества электромобилей в городе хватит. Он также заявил, что город уже начинает производить необходимую инфраструктуру для электрического транспорта, в том числе, зарядные станции.

Ранее Собянин провел встречу с президентом России Владимиром Путиным. Российский лидер высоко оценил работу Сергея Собянина по реализации проектов развития Москвы и выразил надежду, что мэр и его команда сохранят высокие темпы и качество работы.

Путин выразил надежду, что команда Собянина продолжит программы развития Москвы

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