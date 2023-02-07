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Путин поблагодарил Собянина за реализацию столичных программ и проектов развития

Путин поблагодарил Собянина за реализацию столичных программ и проектов развития

Путин выразил надежду, что команда Собянина продолжит программы развития Москвы

Путин поблагодарил Собянина за реализацию столичных программ и проектов развития

Путин высоко оценил работу Собянина по реализации проектов развития Москвы

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Владимир Путин встретился с Сергеем Собяниным. Мэр Москвы рассказал президенту о реализации самых масштабных столичных проектов в различных сферах: экономике, промышленности, здравоохранении, а также в области транспортной инфраструктуры.

Российский лидер высоко оценил работу Сергея Собянина по реализации проектов развития Москвы. Президент выразил надежду, что мэр и его команда сохранят высокие темпы и качество работы.

Как заявил градоначальник на встрече с главой государства в Кремле, новая индуст­ри­ализация Москвы является важнейшей тенденцией последних лет. В городе действует более 3,5 тысячи крупных, средних и малых производств, а безработица находится на минимальном уровне.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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