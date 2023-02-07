Собянин сообщил о двукратном росте инвестиций Москвы за пять лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

За последние пять лет Москва вдвое увеличила объем инвестиций. Об этом сообщил Сергей Собянин на встрече с Владимиром Путиным.

"На 40% увеличился объем обрабатывающей промышленности даже без учета Московского НПЗ. А с учетом ввода новых мощностей МНПЗ объем обрабатывающих отраслей увеличился в два раза в Москве", – проинформировал мэр.

Кроме того, Собянин уведомил Путина о реализации городом нескольких проектов в сфере экономики, которые окажут положительное влияние на развитие отрасли в ближайшие годы. Санкционные ограничения, подчеркнул мэр, не помешали реализации проектов.

На встрече с российским лидером Собянин также анонсировал увеличение площадки беспилотных летательных аппаратов и систем в индустриальном парке "Руднево" в три раза. В настоящее время на территории парка 120 квадратных метров промышленных площадей.

"Ядром этого промкомплекса будут как раз беспилотные летательные аппараты, которые мы не так давно смотрели в московском НПО на ИНТЦ "Воробьевы горы", – пояснил мэр.

Вместе с тем Собянин высказал благодарность Путину за поддержку. По его словам, благодаря помощи президента Москва стала лидером среди мегаполисов.

Ранее Собянин сообщил, что в настоящее время в Москве реализуются порядка 70 масштабных инвестиционных проектов. Сумма вложенных средств в проекты составляет более 169 миллиардов рублей. В городе будут выполнены задачи по проектам промышленности.



Собянин: Москва реализует почти 70 масштабных промышленных инвестпроектов

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