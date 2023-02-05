Инновационную систему запуска двигателя автомобиля создали в технопарке "Слава"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Инжиниринговая компания из технопарка "Слава" в Москве поставила Ульяновскому автомобильному заводу 12 тысяч инновационных систем запуска двигателя машин, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Компания "Тайтэн Пауэр Солюшн" разработала систему с применением суперконденсаторных ячеек. Благодаря этой технологии транспортное средство можно запустить гарантированно, несмотря на мороз и потерю емкости аккумулятора.

Генеральный директор компании Владимир Ворожейкин заявил, что системы запуска двигателя автомобиля не являются аналогом зарубежных разработок и полностью созданы в России с учетом местных климатических условий.

Отечественная разработка представляет собой один модуль с возможностью дистанционного управления. Применять ее можно в разных видах транспорта – в том числе на снегоходах и железнодорожных составах.

Новая система в три – четыре раза меньше аккумуляторной кислотной батареи. В ней не содержатся свинец и кислота, поэтому оборудование можно утилизировать проще. К тому же, суперконденсаторные ячейки служат дольше и не замерзают при температуре до минус 40 градусов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что инвесторы построят в столице девять промышленных комплексов и технопарков. Соглашения с предпринимателями заключены на общую сумму порядка 25 миллиардов рублей.

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