Площадь технопарка "Строительный" на севере Москвы увеличат вдвое при реконструкции

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Площадь технопарка "Строительный" на севере Москвы увеличат до 35 тысяч квадратных метров в ходе реконструкции. Об этом сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

В настоящее время площадь объекта оценивается в 16,5 тысячи квадратных метров. Объект ввели в эксплуатацию в 2019 году.

Решение о расширении территории приняла градостроительно-земельная комиссия Москвы под руководством Сергея Собянина. Подобная мера позволит увеличить число рабочих мест в технопарке до 1 140.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что за 17 лет функционирования особой экономической зоны "Технополис "Москва" на ее территории было создано более 12 тысяч рабочих мест. В настоящее время на базе технополиса работают более 200 компаний, 90 из которых являются его резидентами. Резиденты технополиса вложили в развитие предприятий более 87 миллиардов рублей

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