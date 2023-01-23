Собянин: в Московском метрополитене за 10 лет создано свыше 30 тыс новых рабочих мест

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

За последние 10 лет Московский метрополитен стал одним из крупнейших работодателей столицы, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале. По его словам, за это время в метро создали 31 тысячу 260 новых рабочих мест.

Как подчеркнул мэр, на создание рабочих мест со стабильной зарплатой и социальными гарантиями от города влияет активное строительство инфраструктуры метро. Он отметил, что только благодаря Большой кольцевой линии появилось свыше шести тысяч вакансий.

Среди профессий в последние годы наибольшей популярностью пользуются водители трамвая, машинисты электропоезда, дежурные по станции, слесари-электрики по ремонту электрооборудования, электромеханики, электромонтеры тяговой подстанции, тоннельные рабочие, монтеры и обходчики пути.

"Метрополитен продолжает набирать сотрудников на разные вакансии. Узнать о возможности трудоустройства можно в центрах подбора персонала, на сайте job.mosmetro.ru или с помощью чат-бота", – напомнил Собянин.

Ранее стало известно, что в декабре 2022 года Московский метрополитен получил для Большой кольцевой линии 48 новых вагонов "Москва-2020". Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.



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