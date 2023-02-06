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Число погибших при землетрясении в Сирии выросло до 461 человека

Число погибших при землетрясении в Сирии выросло до 461 человека

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Число погибших при землетрясении в Сирии выросло до 461 человека. Об этом сообщил сирийский Минздрав.

В связи с ЧП на границе Турции и Сирии пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о готовности России оказать помощь населению стран и отправить спасателей. Представитель Кремля уточнил, что спасатели РФ обладают определенными технологиями, включая возможность определения жизнеспособности зданий после землетрясения.

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Сюжет: Землетрясение в Турции и Сирии
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