Число погибших при землетрясении в Сирии выросло до 461 человека. Об этом сообщил сирийский Минздрав.

В связи с ЧП на границе Турции и Сирии пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о готовности России оказать помощь населению стран и отправить спасателей. Представитель Кремля уточнил, что спасатели РФ обладают определенными технологиями, включая возможность определения жизнеспособности зданий после землетрясения.