"Люди боятся идти домой": очевидцы – о последствиях сильнейшего землетрясения в Турции

Утром 6 февраля в Турции и Сирии произошло мощное землетрясение. В результате сотни человек погибли, тысячи пострадали, разрушено огромное количество домов. Расскажем, как на трагедию отреагировали мировые лидеры и что пережили очевидцы событий.

Максимальная опасность

Фото: AP Photo/Ghaith Alsayed

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции 6 февраля в 04:17 по местному времени. Оно стало самым мощным с 1939 года, заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган. По официальным данным, эпицентр образовался в провинции Кахраманмараш, однако колебания ощущались во многих регионах страны.

В дальнейшем произошло еще несколько землетрясений. Как уточнил газете Duvar ученый-геофизик Ахмет Эрджан, афтершоки могут продолжаться 2–3 года, а мощность землетрясения в целом аналогична силе 130 атомных бомб. Власти страны объявили максимальный уровень тревоги.

По официальным данным, погибли 912 человек, почти 5,3 тысячи ранены. Россиян среди пострадавших нет, заявило посольство РФ в Анкаре. Стихия разрушила более 2,8 тысячи домов, серьезный ущерб нанесен исторической крепости Газиантепа (она находится в списке всемирного наследия ЮНЕСКО). Эрдоган подчеркнул, что спрогнозировать точное число погибших в настоящее время невозможно.



Люди оказались под завалами после землетрясения на юго-востоке Турции

В провинциях Газиантеп, Хатай и Кахраманмараш закрыли аэропорты, при этом воздушные гавани в Анкаре, Анталье, Стамбуле и Измире продолжили обслуживать самолеты. Последствия стихии устраняют более 9 тысяч человек, отметил Эрдоган.

Землетрясение произошло не в курортной зоне, поэтому организованных туристов в месте толчков не было, рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. Если таким путешественникам все же потребуется экстренная помощь, за ней можно обратиться на горячую линию ассоциации "Турпомощь", сообщили в Минэкономразвития РФ. Если туристы уехали в Турцию самостоятельно, при необходимости им окажут поддержку в департаменте ситуационно-кризисного центра МИД России.

Владимир Путин направил Эрдогану соболезнования и предложил необходимую помощь.





Владимир Путин президент РФ Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате разгула стихии.

Власти Турции сообщили о 78 повторных подземных толчках в районе землетрясения

Также сильные толчки ощущались в Сирии. Предварительное число погибших – 371 человек, более 1 000 ранены. Информация о пострадавших россиянах не поступала, рассказали в посольстве РФ.

Сразу в нескольких районах крупнейшего города страны Алеппо, а также в провинциях Идлиб, Латакия и Хама разрушены десятки домов. Спасателям приходится работать в условиях шторма под проливным дождем. Повреждения получила цитадель Алеппо, которая является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. На боеготовности российской авиабазы Хмеймим землетрясение не сказалось, сообщили в Минобороны РФ.

Путин в телеграмме выразил соболезнования президенту Сирии Башару Асаду и также предложил ему помощь в ликвидации последствий ЧП.





Владимир Путин президент РФ Разделяем печаль и боль тех, кто потерял своих родных и близких, надеемся на скорейшее выздоровление всех пострадавших и готовы оказать необходимое содействие в ликвидации последствий этого стихийного бедствия.

Готовность оказать поддержку Турции и Сирии выразили и руководители стран Евросоюза, а также лидеры таких государств, как Великобритания, Казахстан, Азербайджан, Индия и Египет.

Сообщается, что толчки также ощущались на Кипре, в Греции, Ираке, Ливане, Иордании, Израиле, Грузии и Абхазии. Однако власти этих стран о жертвах и разрушениях не сообщили. На юге Италии объявили угрозу цунами, но позже мера была отменена.

"Будто едешь в поезде"

Фото: AP Photo/Mahmut Bozarsan

В квартире Елены, проживающей в Турции, во время землетрясения зашатались стены, рассказала она телеканалу Москва 24. По ее словам, от сильных толчков в доме все ходило ходуном.





Елена очевидец Люди стали паниковать, бежать из квартир на открытую площадку. Садились в машины, уезжали из города на свои дачи. До сих пор у многих паника, люди находятся на открытых местностях, в парках, далеко от зданий. Они боятся возвращаться домой.

Житель Турции Андрей утром 6 февраля проснулся от того, что у него сильно тряслась кровать. "Спать в такой ситуации было невозможно, ощущение, будто едешь в поезде. Вышел в коридор, увидел, что трясутся стиральная машина, холодильник, дверки в душе", – поделился очевидец с телеканалом Москва 24.

Еще одна проживающая в Турции россиянка Вера рассказала, что в момент землетрясения находилась с семьей в квартире на восьмом этаже. "Будить никого не пришлось. Проснулись все – я, муж, двое детей – от того, что качало кровати, а потом всю квартиру", – сказала она.



Число жертв землетрясения в Сирии выросло до 230

Когда дом начало шатать, они отсиделись в дверных проемах. Как только толчки стихли, семья взяла документы и выбежала из дома. В квартиру они вернулись уже через 40 минут. Подземные толчки все еще чувствовались, но были не настолько сильными, добавила Вера.

Житель Алеппо (Сирия) рассказал РИА Новости, что от землетрясения серьезно пострадал исторический центр одного из крупнейших сирийских городов.





очевидец землетрясения в Сирии Дом, в котором я живу, начало сильно трясти. Трясло где-то 30 секунд – и так несколько раз. Больше всего пострадал Старый Город (исторический центр Алеппо. – Прим. ред.), очень многие древние мечети разрушены. Сейчас работают спасатели, многие люди до сих пор находятся под завалами.

Делегация российских дипломатов во главе с Сергеем Лавровым также ощутила подземные толчки во время визита в Багдад, рассказала в своем телеграм-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, примерно в 04:20 в столице Ирака ощущалось колебание, которое продлилось пару минут. Позднее оно повторилось, но уже в более легкой форме.

