Россиян не обращались в консульство после землетрясения в Турции

Фото: AP Photo/Mahmut Bozarsan

Обращения россиян после землетрясения на юге-востоке Турции не поступали. Об этом сообщает генконсульство РФ в Анталье.

"По имеющейся информации, незначительные подземные толчки ощущались локально в ряде городов провинции Анталья. Обращения российских граждан не поступали", – передает ТАСС слова дипмиссии.

Дипломаты продолжают следить за развитием ситуации.

Также посольство России в Анкаре выразило соболезнования семьям погибших в результате землетрясения.

Ранее сообщалось, что не менее 76 человек скончались и свыше 440 получили травмы из-за землетрясения магнитудой 7,4 на юго-востоке Турции.

До этого было известно о 51 погибшем. В Диярбакыре скончались шесть человек, в Османие – семь, в Шанлыурфе – 15, в Малатье – 23.

Землетрясение произошло 6 февраля в 01:17 ночи по времени UTC (04:17 по московскому времени). Эпицентр подземных толчков находился около южного города Газиантеп с населением свыше 1 миллиона человек.



Свыше 50 человек скончались после землетрясения в Турции

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