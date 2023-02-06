Фото: AP Photo/Emrah Gurel

Не менее 51 человека скончались после сильного землетрясения с магнитудой 7,4 на юго-востоке Турции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию губернаторов провинций Диярбакыр, Малатья, Османие и Шанлыурфа, которые пострадали после подземных толчков.

Сейчас известно, что в Диярбакыре скончались шесть человек, в Османие – семь, в Шанлыурфе – 15, в Малатье – 23.

Информацию о сильном землетрясении зафиксировали в 01:17 по UTC (04:17 по московскому времени). Эпицентр подземных толчков находился около южного города Газиантеп с населением свыше 1 миллиона человек.

После произошедшего глава МВД Турции Сулейман Сойлу объявил самый высокий уровень тревоги в связи с мощными подземными толчками в нескольких регионах страны. Информация о разрушенных зданиях поступали сразу из нескольких городов и провинций государства.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что все ведомства страны приступили к устранению последствий ЧП. Глава государства передал наилучшие пожелания всем пострадавшим от землетрясения гражданам. Все необходимые подразделения приведены в состояние боевой готовности при координации AFAD, заключил он.



Свыше 50 человек скончались после землетрясения в Турции

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