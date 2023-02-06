Россиянка рассказала о землетрясении на юго-востоке Турции

Фото: ТАСС/AP

Россиянка по имени Вера, проживающая в турецком городе Мерсин, рассказала о землетрясении на юго-востоке страны, которое произошло в ночь на 6 февраля. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Очень ощутили. Будить никого не пришлось. Проснулись все – я, муж, двое детей – от того, что качало кровати, а потом всю квартиру", – рассказала женщина.

Она пояснила, что семья живет на восьмом этаже, поэтому землетрясение чувствовалось сильнее. Женщина сказала, что, когда начало шатать дом, вся семья сидела в дверных проемах. Землетрясение длилось порядка трех минут, а затем толчки закончились, добавила россиянка.

Она отметила, что, как только закончились толчки, члены семьи забрали документы и деньги, оделись и спустились по лестнице в лобби. Там уже собрались люди. Через 40 минут семья вернулась в квартиру. Однако подземные толчки все еще продолжались, но уже не были настолько сильными.

Еще один житель Мерсина Рустем рассказал, что в его жилье тряслись люстры, а с гладильной доски упал утюг. Он отметил, что было невозможно не проснуться.

Россиянка по имени Валерия рассказала, что на данный момент в Мерсине курсирует общественный транспорт, местные жители собираются на работу, но в школах отменили занятия для детей.

"Это было где то в 04:30 утра, в первый толчок я была в квартире еще. Мы быстро с моей семьей взяли документы, собак, попугая и вышли на улицу. Пошли туда, где нет высоких домов. Было жутко", – сказала россиянка.

Женщина отметила, что местные жители также покидали дома с маленькими детьми. В тот момент на улице был ливень.

В Турции около 6 февраля 01:17 по UTC (04:17 по московскому времени) произошло землетрясение магнитудой 7,8. Эпицентр подземных толчков находился около южного города Газиантеп с населением более 1 миллиона человек.

На данный момент число погибших при землетрясении выросло до 284 человек, пострадали 2 323 человека и более 1 700 домов обрушились.



Люди оказались под завалами после землетрясения на юго-востоке Турции

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