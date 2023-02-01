Первого замсекретаря Совбеза РФ Юрия Аверьянова освободили от должности

Фото: ТАСС/Алексей Дружинин

Владимир Путин освободил от должности первого заместителя секретаря Совета безопасности РФ Юрия Аверьянова, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-порталеправовой информации.

В Совбезе ТАСС объяснили, что освобождение Аверьянова связано с завершением срока контракта госслужащего, а также в связи с его переходом на новую работу.

Как сообщили в "Единой России", он назначен на пост помощника председателя партии Дмитрия Медведева.

Экс-заместитель родился 17 января 1950 года. Аверьянов осуществлял свою деятельность в президентской администрации с июля 2000 года. На должности первого заместителя секретаря Совбеза он работал свыше десяти лет.

Ранее российский лидер произвел перестановки в МЧС и Совете безопасности. Так, помощником секретаря СБ был назначен Евгений Аношин. Кроме того, заместителем руководителя МЧС стал Антон Герасимов.

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